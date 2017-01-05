代購業老闆親送「貨」 紅燈右轉違規活該被逮
2017-01-05 11:38
〔記者黃建華／高雄報導〕代購業者疑似兼差販毒，李姓老闆昨因紅燈右轉，遭保大特勤中隊警網攔下，車內傳出濃濃刺鼻的K他命毒品味道，警方搜索起獲大批分裝好的K他命與1千多顆一粒眠毒品，當場逮人，李男辯稱是跨年狂歡用剩下的，還稱一次買多一點有折扣，才買這麼多毒品，警方不信，正擴大偵辦中。
保大特勤中隊小隊長曾曜伸、警員張志聖、施建安、張岳庭、邱俐君等5人，1月4日13時45分許，執勤巡經苓雅區新光路及自強路口，發現一部自小客車違規紅燈右轉，立即驅車攔查，警方於自強三路30號前，要求自小客車駕駛李嫌下車受檢，聞到車內傳來陣陣刺鼻的毒品味道，警方開門見山要求李嫌將違禁品通通拿出來。
李嫌自知難逃法網，勉為其難的拿出三級毒品K他命54小包（含袋毛重92.48公克）、二級毒品咖啡包12小包（含袋毛重79.08公克）、二級毒品搖頭丸（含袋毛重2.16公克），並向警方要求請律師到場，而在律師到場前他什麼問題都不會回答，經警方實施附帶搜索，又在車內中央扶手置杯架下方，搜出三級毒品一粒眠1000顆（302公克），二級毒品咖啡包30小包（197.7公克），毒品數量之多令警方咋舌。
李嫌（26歲，有毒品前科）向警方表示，自己是代購業老闆，旗下共有17名員工，因為當時員工都在忙，只好自己出來跑腿送貨，但警方懷疑送貨只是幌子，因為毒品數量異常驚人，懷疑他涉嫌販毒，李嫌接著解釋說，這些毒品都是跨年晚會用剩的，剩下的要自己慢慢吃，因為買多有折扣。警方對於李嫌說詞存疑，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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