「買得開心逛得安心」新北大賣場啟動公安稽查

2017-01-05 11:24

〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將至，屆時大型賣場、市場等公共場所將湧入大批採購民眾，業者為因應購買人潮勢必大量進貨，貨品無處可擺之下只好堆放在逃生通道，容易造成逃生通道受阻以及食品衛生疑慮，恐危及採購民眾的安全；為了加強大型消費場所公共安全，今日上午9時許，新北市消防局與消保官率同新北市府工務、衛生、環保組成聯合稽查小組，選定新北市新莊區IKEA為指標稽查場所實施演練，藉以維護市民生命財產與食品衛生的安全。

新北市消防局副局長李清安表示，今日上午演習內容針對逃生通道、避難演練、食品安全等項目進行查核，未來新北市政府預計在春節期間，針對轄內50家大型商場與百貨公司進行公共安全檢查，內容針對防火設備及各式軟硬體項目的維護狀況，要讓每個消費者買的開心、逛得安心。