拿榔頭搶銀樓 不算強盜只算搶奪

2017-01-05 11:22

［記者楊政郡／台中報導］台中市大里區105年10月12、14日兩晚接連發生2起銀樓搶案，嫌犯25歲羅文賢欠債又缺錢，晚間9時許佯裝顧客，徒然持鐵鎚敲破展示櫥窗，玉台銀樓、鴻麗銀樓總計被搶走金手鍊17條、金項鍊16條、墜子4只後逃逸，變價約70萬元，檢警追回42萬餘元，由於他做案匆促自己也留下傷痕，沿路還掉落沾有自己血跡的贓物及塑膠袋，透過監視器及DNA比對，罪證明確，檢方依加重搶奪罪起訴。

起訴書指出，台中市霧峰區羅文賢（25歲，在押中）因缺錢又欠債，105年10月12日晚間騎機車、戴口罩、戴鴨舌帽、手套及持鐵槌，晚間9時許進入大里區中興路玉台銀樓，開口「這是搶劫」，隨即朝玻璃展示櫃連續下槌，伸手搜刮17條金手鍊，抓著手鍊就跑。

沿路逃跑遺落樁鐵槌的黑色袋子、7條金手鍊，且上面還沾有他自己的血跡，且沿路把做案工具丟棄，13日就把剩餘10條金手鍊（市價約10萬元），分別向3家銀樓變現約8萬餘元。

同年月14日又以同樣手法，選擇大里區成功路的鴻麗珠寶銀樓下手，這次搶走金項鍊16條、4個墬子（市價約71萬元），同樣把裝大榔頭的袋子遺漏，這次逃跑時贓物抓得很緊，發現得手後，徒步折返藏車處牽車，騎車逃逸時又用忽左忽右的迂迴方式逃避監視器，警方調閱300多支監視器，加上拾獲的贓物及袋子進行生物跡象比對，鎖定就是羅文賢所為。

羅嫌得手後在14、16兩日分別到4家銀樓變現得款60餘萬元，17日警方持拘票逮捕，搜出剩餘贓款42萬餘元，羅供稱其餘均買毒品及償還欠款了。檢方認為羅嫌的榔頭是用來敲玻璃櫥櫃，沒有拿來威嚇、嚇唬被害人，不符強盜要件，依加重搶奪罪起訴。