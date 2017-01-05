喝茫醉上國道追撞2車 男落網辯車不是我開的！
2017-01-05 11:10
〔記者曾健銘／新北報導〕國道1號汐五高架北上29.6公里處，今日凌晨1時許驚傳追撞事故，37歲蔡姓男子酒後駕駛1輛未懸掛車牌的三菱轎車欲返回住處，行經該路段時疑因不勝酒力，失控追撞前方1輛小貨車，隨即又蛇行追撞1輛準備下匝道的小轎車，2車失控撞上護欄，其中小轎車的42歲黃姓女駕駛一度受困車內，所幸經搶救後無生命危險，蔡男則是臉部、下巴有撕裂傷，經查蔡男的酒測值高達0.51，警方到場後他竟瞎扯：「車不是我開的！」讓警方傻眼。
國道公路警察局第一公路警察大隊表示，今日凌晨1時許接獲民眾通報，指稱國道1號汐五高架北向路段有追撞事故，警消獲報前往察看，發現現場共3輛車追撞，肇事的黑色小轎車車頭全毀，另輛遭撞的銀色小轎車扭曲變形，警消緊急協助黃女脫困，經查其左手骨折，生命徵象穩定，送醫治療後已無生命危險，蔡男則是下巴有撕裂傷。
另輛遭撞的39歲黃姓小貨車駕駛向警方表示，當時他從桃園機場載運貨物要北返回汐止公司，途經汐五高架五股路段時，突然被蔡男駕車從後方追撞，還一路頂著他的車往前行駛約1、200公尺，害他車輛差點失控，未過多久就看到這輛黑色小客車與另輛銀色小轎車發生車禍。
經查，蔡男的酒測值為0.52，偵訊時還一度向警方謊稱：「車不是我開的！」警方訊後依公共危險罪罪嫌將他移送法辦。
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