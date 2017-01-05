國五4車連環車禍 2人受傷

國5發生遊覽車追撞小客車車禍。（記者林敬倫翻攝）

2017-01-05 11:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國道5號南下33.4公里發生遊覽車追撞3部自小客車連環車禍，其中1部小客車車頭全毀，車上2人受傷，遊覽車上42名乘客及其他2部自小客車乘客則均安，受傷2人送往陽大醫院急救。

據了解，3部自小客車及遊覽車都行駛在外側車道，遊覽車撞擊第1部後再潑及到最前方2部小客車，詳細車禍原因還在調查，警方聞駕駛身上無酒味，初步排除酒駕。

目前國五南下從33k回堵到29k，約回堵4公里，車速約每小時35公里左右，頭城工務段表示，南下外側車道暫時封閉，車禍現場已排除，正在進行清理作業，約10幾分鐘左右結束，車道重新開放後回堵狀況就會排除。

（2017-01-05 11:31更新）

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