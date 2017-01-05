孝子無辜遭少女砍殺 手殘獲判賠578萬

2017-01-05 10:56

〔記者溫于德／台北報導〕21歲陳男日前途經北市文山區興隆路一處籃球場時，竟無故被未成年少女小淳（化名）持刀械砍殺；送醫後除被診斷出皮肉傷外，也被宣告右手殘廢，男子氣得提告求償587萬餘元。台北地院開庭時，陳男說，原本2萬多的月薪盼能改善家計，但目前已無法正常就業，很不甘心；另也自曝可憐身世提到，家中尚有兩人領有殘障手冊，未來不知全家生活該如何繼續。

法院審理後除採信被害人說法，也根據少年法庭調查結果，認定加害人確有所犯，最後判小淳及其家人須連帶給付所有求償金額，全案仍可上訴。

台北地院判決指出，民國103年7月18日凌晨1時許，陳男途經現場卻莫名遭砍，右手殘廢，未來無法施力及握拳，接下來無法如正常人般生活。

法院開庭時，陳男說，家庭原就是低收入戶，退伍後想從事房仲工作，持每月2萬4000餘元的微薄收入，盼能改善家計，但當時無端被砍，右手還因此殘廢，導致無法正常施力、握拳，他也悲傷自曝，「家中尚有身心障礙的母、姊待養」，如今沒錢養家，還成家中累贅，內心很是痛苦，盼能獲賠。

法官認為，小淳犯行造成陳男終身傷害，且卻未能於開庭期間到庭為自己辯解，也沒提出任何書狀辯駁，遂依法判賠被害人求償金額587萬1843元。