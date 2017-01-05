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異常配合攔檢 眼尖警員查獲槍枝

男子潘家偉被送辦（記者邱俊福翻攝）

2017-01-05  10:52

〔記者邱俊福／台北報導〕35歲男子潘家偉，今天凌晨2時30分許於北市忠孝東路、敦化南路口附近巷道駕車違停，轄區北市警敦化南路派出所巡邏警員上前盤查時，潘男竟主動表達擁有毒品，異常配合的態度，讓警員起疑，果進一步查察，在副駕駛座前置物櫃的背後，起獲一把仿金牛座槍支、子彈8發，警方正針對槍毒來源持續偵辦中。

警方說，當時潘嫌在車內見有警員上前盤查，神情自若，微笑應對，卻主動大方告知駕駛座前遮陽板，藏有安非他命、海洛因毒品，警員一看果然有毒品，但對潘嫌的配合態度，感到納悶，認為非常異常。

隨後，警員進一步要求打開置物櫃時，發現潘嫌神情緊張，經檢視櫃內沒有發現違禁品，此時警員不死心，進一步摸索，果發現櫃內後方夾層藏放槍支，隨即將潘嫌帶回派出所偵訊，訊後依槍砲及毒品罪嫌移送檢方偵辦，並持續擴大清查槍枝來源及是否涉及其他刑案中。

警方起獲仿金牛座槍支、子彈8發（記者邱俊福翻攝）

警方起獲槍毒（記者邱俊福翻攝）

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