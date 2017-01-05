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愛槍成癡竟DIY改造 擁10把槍被送辦

警方查扣10把槍枝及改槍工具一批。（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-05  10:37

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆張姓男子愛槍成癡，不只家中海報懸掛槍枝照片，連展示櫃中都擺滿幾可亂真的槍型打火機。去年11月17日，警方接獲線報，前往張男住處搜索，起出8把空氣槍、1把鎮暴槍和1把改造手槍。今日鑑定結果出爐，認定張男持有的改造槍枝具有殺傷力，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將張男函送法辦。

基隆市警刑大偵三隊日前接獲線報指出，住在中正區某社區內的有毒品前科的張姓男子擁槍自重；警方前往埋伏於去年11月17日見時機成熟，持搜索票進屋，起出仿克拉克型改造手槍、空氣槍、鎮暴槍共10支，也找出火藥、砂輪機、電鑽等改造槍械工具1批。

客廳桌上也擺放著海洛因0.53 公克、安非他命0.6公克、吸食器、注射針筒、玻璃球等物品。

張男應訊時，向警方坦承吸食毒品，卻否認持有違禁槍枝，只說自己愛槍成癡，才會上網購買槍枝觀賞。警訊後，先以違反毒品危害管制條例將張男移送法辦，並將查扣槍枝送驗。

刑大偵三隊今接獲刑事局通知，先前查扣的10把槍枝中，其中1把仿克拉克改造手槍具有殺傷力，立刻將張男函送法辦。

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  • 警方將張男函送基隆地檢署法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將張男函送基隆地檢署法辦。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警方將張男函送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將張男函送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

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