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有圖為證！山老鼠盜伐直徑 2.3公尺牛樟巨木

森警及林務人員徒步3小時抵達盜伐現場蒐證。（記者陳賢義翻攝）

2017-01-05  10:18

〔記者陳賢義／台東報導〕保7總隊第9大隊台東分隊及台東林管處去年12月13日聯手破獲以陳姓男子為首的山老鼠集團，檢視其手機Line通話內容，赫然發現陳的謝姓友人曾傳送鋸切牛樟生立木角材的照片，委尋買家收贓，循線追查，昨槓上開花緝逮謝嫌及2名揹工，起出大批犯案工具。

第9大隊大隊長廖正成表示，陳嫌是在去年9月14日趁莫蘭蒂颱風過境，夥同邱姓男子在永安山區伐倒直徑2.1公尺的牛樟巨木後，邱再與謝嫌趁梅姬颱風毀壞紅石林道，巡山人員無法進入之際，由謝嫌僱用孫姓、余姓2名揹工，偕邱嫌攜帶鋼纜、鏈鋸、滑輪、手動絞盤等犯罪工具深入紅石山區，盜伐一株直徑達2.3公尺的牛樟巨木，在現場鋸切長184cm、寬85cm、高94cm牛樟段木，去年11月3日將鋸切牛樟段木畫面，以Line通訊軟體傳送給陳嫌，並以200萬元委託銷贓。

台東分隊4日兵分四路，持搜索票及拘票拘提謝姓主嫌及孫姓、余姓等2名揹工到案，並拘提仍在羈押邱嫌前往紅石山區，徒步3小時抵達盜伐現場，由邱嫌指認、模擬鋸切牛樟，同時起出匿藏的鋼纜、滑輪、手動絞盤等犯罪工具，一干嫌犯均坦承不諱。謝嫌供稱，原本打算找到買主後，再另闢蹊徑將盜伐牛樟段木運下山，訊後，今被依違反森林法及竊盜罪嫌移送台東地檢署偵辦。

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