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涉向包商收回扣 宜縣大同鄉長陳成功被起訴

2017-01-05  09:33

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉長陳成功，由於公所公共工程承辦人員，包庇得標鄉內工程的包商，不確實驗收，並於招標時，讓特定廠商得標，但陳明知特定廠商常得標鄉內工程，竟還偽以贊助選舉經費為由，向廠商收取不當回扣，全案檢方偵結，依違反貪污治罪條例起訴。

起訴書指出，53歲的大同鄉長陳成功，負責綜理鄉政及指揮所屬員工推動鄉務，但103年6月翁姓包商承攬鄉內「四季、南山茂安地區基礎設施改善工程時」，帶著鄉公所內該工程承辦人員，前往有女陪侍的KTV宴飲，並予以各1萬元的賄賂金。

工程動工後，翁姓承包商涉嫌偷工減料，但鄉公所承辦人員卻包庇不確實驗收，同年度公所辦理「103年度大同鄉公所災害搶救開口契約」標案時，相關承辦人員也涉嫌向翁姓包商洩漏底標，讓特定廠商得以得標。

但陳成功明知翁姓包商經常得標鄉內工程，竟還以贊助選舉經費為由，向包商收受20萬元的不當回扣；陳於偵查時坦承收取回扣，但辯稱是包商借給他的，檢方於陳家中搜出含有現金的紅包袋，調閱陳的政治獻金專戶時，也沒發現有任何包商捐獻的紀錄，認為陳成功確實收取不當回扣，依違反貪污治罪條例起訴。

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  • 大同鄉長陳成功涉嫌向包商收取回扣遭起訴。（資料照，記者江志雄攝）

    大同鄉長陳成功涉嫌向包商收取回扣遭起訴。（資料照，記者江志雄攝）

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