| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

醉男騎車要買「漢堡」 遭攔查毆警送辦

2017-01-05  09:27

〔記者邱俊福／台北報導〕1名36歲許姓男子，今天凌晨1時許於北市大安區酒後未戴安全帽騎車，遭北市警新生南路派出所警員上前攔查，許男不願配合，聲稱要回家拿手機，雙方爆發拉扯，許男竟揮拳相向，導致蔡姓警員頭部被毆傷，全案警方將許男逮捕，酒測值高達0.92毫克，訊後依妨害公務、傷害與公共危險等罪嫌送辦。

警方說，當時許男滿身酒味，騎乘機車，又沒戴安全帽，蔡姓警員上前要求出示身分證件時，並執行酒測，許男不願配合，表示要回家拿手機，隨即直往住處走去，不聽蔡員制止，雙方便在住處電梯口發生拉扯，許男進而揮拳，蔡員馬上呼叫支援逮人。許男酒醒後，表示當時在住處飲酒後，覺得肚子餓，才想要騎車到住家附近的麥當勞買漢堡，對於毆警等行徑，則表示「忘記了」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 許姓難子被送辦（記者邱俊福翻攝）

    許姓難子被送辦（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險 攔查 酒測值 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：醉男騎車要買「漢堡」 遭攔查毆警送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.