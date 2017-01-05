醉男騎車要買「漢堡」 遭攔查毆警送辦

2017-01-05 09:27

〔記者邱俊福／台北報導〕1名36歲許姓男子，今天凌晨1時許於北市大安區酒後未戴安全帽騎車，遭北市警新生南路派出所警員上前攔查，許男不願配合，聲稱要回家拿手機，雙方爆發拉扯，許男竟揮拳相向，導致蔡姓警員頭部被毆傷，全案警方將許男逮捕，酒測值高達0.92毫克，訊後依妨害公務、傷害與公共危險等罪嫌送辦。

警方說，當時許男滿身酒味，騎乘機車，又沒戴安全帽，蔡姓警員上前要求出示身分證件時，並執行酒測，許男不願配合，表示要回家拿手機，隨即直往住處走去，不聽蔡員制止，雙方便在住處電梯口發生拉扯，許男進而揮拳，蔡員馬上呼叫支援逮人。許男酒醒後，表示當時在住處飲酒後，覺得肚子餓，才想要騎車到住家附近的麥當勞買漢堡，對於毆警等行徑，則表示「忘記了」。

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