中市女子墜樓 撞超商招牌全身骨折喪命

一名年約40歲女子今天上午6點在台中市西屯路二段從高樓墜落，警消趕到後發現，女子多處骨折無生命跡象，經急救後仍宣告不治。（圖截自Google Map）

2017-01-05 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕台中市驚傳女子墜樓，綜合媒體報導，一名年約40歲女子今天上午6點在台中市西屯路二段從高樓墜落，她先撞擊超商招牌後，接著墜落地面的顧客休息區。警消趕到後發現，女子多處骨折無生命跡象，經急救後仍宣告不治，女子墜樓原因尚待調查。