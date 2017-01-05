醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人

警方封閉部分路段，以防人車被攻擊，並請求消防隊支援。（取自臉書「爆料公社」）

2017-01-05 08:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕有公共危險前科的林姓男子，昨晚先在高雄市街道揮舞雙刀威脅路人，然後回到5樓租屋處，丟擲酒瓶及木製電子琴到路面，警方獲報將他制伏，依公共危險、恐嚇、毀損罪嫌移送法辦，所幸無人受傷。

警方指出，42歲林嫌昨晚在四維與河南路口，持2把短刀胡亂揮舞，危及他人安全，員警趕到現場時，他已回到5樓租屋處，但仍在窗戶邊舞刀叫囂，還丟擲酒瓶及木製電子琴，故封閉部分路段，以防人車遭砸，並請求消防隊支援。

警方持盾牌、警棍、辣椒水會同帶破壞器材的消防人員，從林嫌的公寓後方樓梯上到5樓，此時林嫌突然衝出，欲攻擊警、消人員，員警對他噴辣椒水制伏。

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