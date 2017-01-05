| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人

警方封閉部分路段，以防人車被攻擊，並請求消防隊支援。（取自臉書「爆料公社」）

2017-01-05  08:07

〔記者洪定宏／高雄報導〕有公共危險前科的林姓男子，昨晚先在高雄市街道揮舞雙刀威脅路人，然後回到5樓租屋處，丟擲酒瓶及木製電子琴到路面，警方獲報將他制伏，依公共危險、恐嚇、毀損罪嫌移送法辦，所幸無人受傷。

警方指出，42歲林嫌昨晚在四維與河南路口，持2把短刀胡亂揮舞，危及他人安全，員警趕到現場時，他已回到5樓租屋處，但仍在窗戶邊舞刀叫囂，還丟擲酒瓶及木製電子琴，故封閉部分路段，以防人車遭砸，並請求消防隊支援。

警方持盾牌、警棍、辣椒水會同帶破壞器材的消防人員，從林嫌的公寓後方樓梯上到5樓，此時林嫌突然衝出，欲攻擊警、消人員，員警對他噴辣椒水制伏。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 警方噴辣椒水制伏林嫌（右）。（記者洪定宏翻攝）

    警方噴辣椒水制伏林嫌（右）。（記者洪定宏翻攝）

  • 林嫌在5樓租屋處揮刀叫囂，並丟擲酒瓶及木製電子琴。（取自臉書「爆料公社」）

    林嫌在5樓租屋處揮刀叫囂，並丟擲酒瓶及木製電子琴。（取自臉書「爆料公社」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險罪 揮舞刀械 醉漢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.