醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人
2017-01-05 08:07
警方封閉部分路段，以防人車被攻擊，並請求消防隊支援。（取自臉書「爆料公社」）
〔記者洪定宏／高雄報導〕有公共危險前科的林姓男子，昨晚先在高雄市街道揮舞雙刀威脅路人，然後回到5樓租屋處，丟擲酒瓶及木製電子琴到路面，警方獲報將他制伏，依公共危險、恐嚇、毀損罪嫌移送法辦，所幸無人受傷。
警方指出，42歲林嫌昨晚在四維與河南路口，持2把短刀胡亂揮舞，危及他人安全，員警趕到現場時，他已回到5樓租屋處，但仍在窗戶邊舞刀叫囂，還丟擲酒瓶及木製電子琴，故封閉部分路段，以防人車遭砸，並請求消防隊支援。
警方持盾牌、警棍、辣椒水會同帶破壞器材的消防人員，從林嫌的公寓後方樓梯上到5樓，此時林嫌突然衝出，欲攻擊警、消人員，員警對他噴辣椒水制伏。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Chinese carrier may cruise Strait while Tsai away
- 英特爾推出全球首款5G數據機 下半年出貨
- 邱大宗:布拉是我見過最聰明的洋將
- 僅四櫃位 水里北埔郵局人龍不斷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ma to be charged in Ker wiretapping case, report alleges
- 50歲珍娜傑克森生了 創好萊塢高齡產子紀錄
- 推三金剛上陣 美、中局部貿易戰倒數
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 自由廣場》被告沒有法庭說謊權
- 01/05 各報重點新聞一覽
- 市府新約提高抽成 北農工會揚言怠工
- 台東火車站前 10日起分流管制
- NBA》籃網三連敗 林書豪明天無法挽救
- 社論》美國強硬派當道下的台灣利益
- 太誇張！ 公園變曬被場
- 觀眾稱看到她的「鮑魚」 女主持人跨年晚會走光
- 23歲「大王」月領50萬比總統多！
- NBA》菜鳥控衛越打越好 籃網教頭超滿意
- 南韓大廠LG 美消費電子展推超薄電視
- 年終送暖 甘霖急募獨老6天年菜
- 才說有好感 李玉璽半夜po單身宣言切割吳心緹
- 水圳變柚香廊道 麻豆新景點
- 唐立淇藉灣生補刀薇薇安 挨譙竟嘆犯小人
- 苗縣府拚還債 促單位預算控管一成
- 這樣拚生技？ 育成規費恐翻倍
- 免費單車加導覽 社頭店家拚觀光
- 周董看「大王」合約「他值得更多」！
- 貧窮世襲 小一生得煮飯顧病嬤
- 福爾摩斯4宣傳照出現台灣！ 粉絲超開心
- 瞞15年視如己出… 養子出國求學身世險曝光
- 新北市長提名暖身？ 吳秉叡送春聯
- 各地多雲到晴好天氣 週日變天轉涼
- 送行陳俊良 陳昭榮葉全真不捨
- 勞工局辦九場徵才 逾千職缺尋人
- 自由談》公聽會崩盤 換公視救援
- 〈實現我的旅遊夢〉那些極光教我的事─加拿大黃刀鎮
- GD曬千萬超跑 怒嗆私生飯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分