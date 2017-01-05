飛車搶2千被逮 男牽拖供稱：可憐室友多天沒吃飯

2017-01-05 07:12

〔記者王捷／台南報導〕台南北區在日前發生一起飛車搶案，受害的婦人到警所報案後，警方發現有吸毒前科的陳男涉嫌重大，今日上午7時台南市五分局宣布破案，並指出陳男落網後向警方供稱，因沒錢吸毒才計畫行搶，由於陳男僅搶到2千元，他強調沒有買毒，而是請同住在屋簷下、互相依靠的室友吃飯，訊後警方將陳男依刑法搶奪罪移送法辦。

32歲的陳男有吸食一級毒品的前科，自稱在醫院當看護，由於最近沒有人請他上工，沒錢吸毒，才在3日上午11時許，拔掉車牌，在開元路一帶行搶。

警方獲報後立即展開追查，由於當時陳男穿著一件藍色外套犯案，市警五分局監視器小組警員王正才，藉由這個特徵由監視器掌握陳男住處，並發動埋伏在4日下午逮到人，陳男坦承犯下搶案，行搶後將皮包丟入附近的水溝內，警方循線找到水溝並找回被害者的皮包。

由於陳男有毒品前科，警方懷疑陳男行搶後買毒品來解癮，因此想調查毒品來源，不過陳男強調，這次他行搶沒有買毒，他得手2千元贓款後，原打算要買毒，不過跟他同住的室友已經多天沒有吃飯，身上連一塊錢都沒有，他想到平時沒錢時也靠室友照顧，所以才決定忍住毒癮請室友吃飯。

訊後警方要查扣陳男犯案衣物，不過陳男拜託警方別扣留他的外套，為了吸毒該變賣的財物都賣光了，只剩做案用外套能過冬，不過警方表示，要依法扣留，並將他依搶奪罪嫌移送法辦。

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