女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了

2017-01-05 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕科技公司「寶德」傳出無預警解雇請育嬰假的女員工，新北地院判寶德敗訴，需按月付薪6萬4000元，另賠償女員工10萬精神慰撫金。

《蘋果日報》報導，寶德科技的張姓女專案管理在2015年4月，因懷孕而請產假與特休，接著申請育嬰假留職停薪，沒想到公司6月初以組織調整為由將她解雇。雙方告上法院後，寶德稱張女所在的「電聲」（Audio）部門嚴重虧損，且張女工作態度不佳，才解雇張女，並給付資遣費9萬6千元。

報導指出，新北地院調查發現，寶德聲稱虧損，卻仍持續推出「電聲」產品，甚至招募新人。至於張女工作態度部分，法官則認為寶德一開始解雇的理由並非不勝任工作，且張女過往考核也沒出狀況。

此外，張女也提出了主管威脅她不能請育嬰假，要將她資遣的錄音檔，故判張女勝訴。