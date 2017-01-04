| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
 首頁 > 社會

樁腳請客花2千 原民議員林民傑二審改判當選無效

高雄市議員林民傑。（記者張忠義攝）

2017-01-04  23:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕民進黨原住民高雄市議員林民傑被訴當選無效案，高雄高分院審理後大逆轉，認為林的顏姓樁腳假藉生日邀宴招待選民，並由其田姓執行長買單，下午改判當選無效確定。

檢方等原告指出，103年10月高雄市議員選舉期間，田約翰、顏小燕分別為林民傑競選總部執行長及助選人員。顏假藉生日聚餐，於同月26日中午，邀請多名選民吃飯，共花費二千，並由田支付，要求投票支持林，因而提起當選無效之訴。

林民傑則說，顏小燕舉辦的餐會之事原不知情，他是臨時受田約翰告知始順道前往，並指檢方等原告並未舉證他有何共同參與、授意或同意等不違背本意之情，否認賄選。

高雄地院判決林勝訴後，檢方等原告不服上訴，高雄高分院合議庭法官調查，顏的生日在年初，並認為林民傑知道邀宴之事，因此改判他敗訴確定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民 林民傑 當選無效 議員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：樁腳請客花2千 原民議員林民傑二審改判當選無效


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.