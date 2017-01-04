樁腳請客花2千 原民議員林民傑二審改判當選無效
2017-01-04 23:59
高雄市議員林民傑。（記者張忠義攝）
〔記者鮑建信／高雄報導〕民進黨原住民高雄市議員林民傑被訴當選無效案，高雄高分院審理後大逆轉，認為林的顏姓樁腳假藉生日邀宴招待選民，並由其田姓執行長買單，下午改判當選無效確定。
檢方等原告指出，103年10月高雄市議員選舉期間，田約翰、顏小燕分別為林民傑競選總部執行長及助選人員。顏假藉生日聚餐，於同月26日中午，邀請多名選民吃飯，共花費二千，並由田支付，要求投票支持林，因而提起當選無效之訴。
林民傑則說，顏小燕舉辦的餐會之事原不知情，他是臨時受田約翰告知始順道前往，並指檢方等原告並未舉證他有何共同參與、授意或同意等不違背本意之情，否認賄選。
高雄地院判決林勝訴後，檢方等原告不服上訴，高雄高分院合議庭法官調查，顏的生日在年初，並認為林民傑知道邀宴之事，因此改判他敗訴確定。
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