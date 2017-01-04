網站賭吃角子老虎 法官：隱蔽的虛擬空間判無罪

2017-01-04 23:10

〔記者王定傳／新北報導〕新北市楊姓女子在住處連線上網站「九州娛樂城」以現金、點數1比1方式賭「吃角子老虎」，法院簡易判決判處她罰金5千，楊不服上訴，新北地院合議庭認為，楊與業者是「點對點」私下聯繫，外人無法知悉，與在公園等場所賭博危害社會善良風俗不同，雙方是在「隱蔽的虛擬空間」對賭，改判無罪，可上訴。

30多歲的楊女非本案唯一被告，另有7名男女在「九州」等網站，賭「百家樂、輪盤、吃角子老虎、水果盤」等被法辦；檢方認為，網路雖是虛擬空間，但該網站可供不特定人進入，沒限制會員身分，申請帳號及密碼後，將現金匯入指定帳戶，換取1比1等值點數後賭博，該網站屬「公眾得出入場所」構成賭博罪。

法官支持檢方見解，判8人各罰金5千元；楊女不服提出上訴指，她認為自己是跟電腦玩，沒有跟大家一起賭博，該網站也不是公眾場所。

合議庭調查，楊女所玩的遊戲是由玩家自行設定下注點數後，依遊戲畫面出現的連線數或圖示數，比對賠率後，結算是否中獎及中獎金額。

合議庭認為，楊與業者是以「點對點」方式聯繫，並未看到有其他玩家一起參與，也無法證明一般民眾可看到楊女下注點數、連線數、圖示數等內容，更看不出她有與其他玩家之間有互相通聯對賭情形。

合議庭還認為，刑法賭博罪從24年立法後從未修正，當時尚未出現遠距離方式賭博，立法者應是考量在公開場合賭博，恐造成群眾仿效，出現心存僥倖、企圖不勞而獲心態，導致敗壞風氣；若具一定封閉性、私下聯繫，一般民眾無法知悉，不具敗壞社會善良風俗危害性，非公然賭博罪所欲處罰範疇，本案楊女與業者是在「隱蔽的虛擬空間」對賭，改判無罪。