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小舢舨遭東北風吹翻 船長獲救嚇到失憶

2017-01-04  22:24

〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕陳姓船長4日帶著2名外籍漁工，開著小舢舨「三和號」出海釣烏魚與軟絲，沒想到東北季風強勁，硬生生吹翻小船，3人在海上載浮載沉，幸好友船及時救起，惟陳男返港時，疑因驚嚇過度，竟忘了身分證字號，目前相關人員正在安撫中，初步檢查均無外傷。

4日晚間近8時，63歲陳男與25歲與30歲的印尼漁工，在新北野柳岬外海捕魚，小船突遭一陣大浪捲翻，附近釣客見狀，及時電聯另艘舢舨船，從東澳碼頭出發營救，3人才死裡逃生。

3人返回岸上，經醫護人員評估無礙，無須送醫，登記資料後即可返家，但陳男心有餘悸，驚惶失憶，記不清案發過程，也記不起來自己的基本資料，經過安撫後才逐漸回神。

目前舢舨船下落不明，為避免成為海洋垃圾，相關單位正積極找尋中。

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  • 陳姓船長包著保暖布料，驚魂未定。（記者吳政峰翻攝）

    陳姓船長包著保暖布料，驚魂未定。（記者吳政峰翻攝）

  • 3人心有餘悸。（記者吳政峰翻攝）

    3人心有餘悸。（記者吳政峰翻攝）

  • 2名印尼籍漁工驚魂未定。（記者吳政峰翻攝）

    2名印尼籍漁工驚魂未定。（記者吳政峰翻攝）

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相關關鍵字： 東北季風 舢舨 舢舨翻覆 野柳
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