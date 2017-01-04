光天化日下偷走嘉縣府大廳電視 警6小時逮人

陳姓男子涉嫌到嘉義縣府偷電視。（記者林宜樟翻攝）

2017-01-04 21:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府今天下午3點左右，大廳服務台的電視遭竊，大白天就發生竊案，讓許多縣民議論紛紛，嘉義縣警方隨後立即鎖定對象進行偵辦，晚上8點40分在東石鄉逮捕陳姓嫌犯，查獲遭竊的電視，迅速在6小時內破案。

嘉義縣府一樓正進行整修，最近出入人士較複雜，下午一樓大廳服務台一台28吋電視遭竊；水上分局偵查隊與太保所調閱監視器過濾後，發現嫌犯37歲男子陳姓男子涉有重嫌，派員埋伏，晚上8點多在住處將陳嫌逮捕到案，並在家中起獲竊取贓物，犯嫌坦承犯案，全案依現行犯移送臺灣嘉義地檢署偵辦。