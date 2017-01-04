| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

光天化日下偷走嘉縣府大廳電視 警6小時逮人

陳姓男子涉嫌到嘉義縣府偷電視。（記者林宜樟翻攝）

2017-01-04  21:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府今天下午3點左右，大廳服務台的電視遭竊，大白天就發生竊案，讓許多縣民議論紛紛，嘉義縣警方隨後立即鎖定對象進行偵辦，晚上8點40分在東石鄉逮捕陳姓嫌犯，查獲遭竊的電視，迅速在6小時內破案。

嘉義縣府一樓正進行整修，最近出入人士較複雜，下午一樓大廳服務台一台28吋電視遭竊；水上分局偵查隊與太保所調閱監視器過濾後，發現嫌犯37歲男子陳姓男子涉有重嫌，派員埋伏，晚上8點多在住處將陳嫌逮捕到案，並在家中起獲竊取贓物，犯嫌坦承犯案，全案依現行犯移送臺灣嘉義地檢署偵辦。

廣告
  • 陳姓男子涉嫌到嘉義縣府偷電視。（記者林宜樟翻攝）

    陳姓男子涉嫌到嘉義縣府偷電視。（記者林宜樟翻攝）

  • 陳姓男子涉嫌到嘉義縣府偷電視。（記者林宜樟翻攝）

    陳姓男子涉嫌到嘉義縣府偷電視。（記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷竊 嘉義縣 嘉義縣政府 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：光天化日下偷走嘉縣府大廳電視 警6小時逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.