淡水鬧區藥妝店火警 中山路塞翻了
2017-01-04 21:14
［記者游承霖／新北報導］新北市淡水區中山路今晚間7時許傳出火警，一處日本藥妝店4樓兒童遊戲間內的木製玩具，不明原因起火燃燒，新北消防局共派出各式消防車20輛、警義消54人前往迅速將火勢撲滅，燃燒面積約3坪，詳細起火原因仍待調查。
由於當時正值下班交通尖峰時間，大量下班車潮湧入淡水市區，屬交通幹道的中山路入轄端一度封閉，只能調撥對向一線車道供用路人行駛，導致車流一度回堵到竹圍捷運站，所幸火勢迅速撲滅，也在晚間8時55分開放雙向通車，目前正由警方疏導消化車流當中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 桃園傳連環車禍 台66線車流回堵
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 違停嗆警「王八蛋」 男遭壓制反控警圍毆
- 修公墓涉違反要塞堡壘法 天主教台北教區總主教惹官司
- 臉書PO情敵照片還肉蒐情敵家人 男子被判違法
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 擊敗中國棋聖 「Master」用繁體字說話了！
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 桃園107校設情境教室 「身歷其境」學英語
- 8旬翁吃19種藥 整合後剩6種
- 今年度總預算初審 歲出僅刪0.086％
- 裘莉甩陰霾 新年滑雪享天倫
- 伴侶做愛高喊別人名 專家：代表你技巧好
- 01/04 各報重點新聞一覽
- 有其母必有其子 楊洋氣質媽首曝光
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 防粉塵散播 中國將築「長城」封鎖
- 中職》最速月薪50萬 王柏融簽5年複數大約
- 星爺重逢only you唐僧 師徒22年後槓頭毛
- 政院將成立洗錢防制辦公室 爭國際評鑑過關
- 3C達人實驗iphone系統漏洞 點進去iMessage就當掉
- 一例一休服務業衝擊小？ 消基會：喊漲很奇怪
- 關燈玩手機會得「散光」？醫師：跟眼球形狀有關
- 未定檢登小琉球 15燃油機車挨罰
- NBA》不知教頭是傳奇球星 字母哥Google一查嚇傻
- 《銀魂》真人電影拍賀年短片 韓國人為「此」氣炸
- 關山千歲彩繪團 畫出「流金歲月」牆
- 大嫂團人妻被男網友騷擾 怒貼露骨私訊
- 中職》王溢正收下3年約 明年晉升40萬俱樂部
- 「翟神」和沛大裁員 媒體爆鴻海要接收
- 證券行情表、證券表格
- 全壘打霸主 高國輝想再當「複」翁
- 一例一休 沒有贏家的修法
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 彰化故鄉賣鞋20年 捐百雙鞋助弱勢童過新年
- 高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬
- 屏東菸廠拚文創 趕2年內招商
- 踏遍百岳 李漢明「畫」說美景
- 去年新車掛牌數43.9萬輛 和泰車連15年市佔冠軍
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 當阿妹嘉賓遭譙 變性歌手怒喊告
- 征服孫志浩 新嫁娘林若亞靠...
- 高英軒擊鼓耍帥 新戲傳承醒獅文化
- 秦偉現身購物台？這畫面讓網友齊說「對不起」
- 坐擁大自然恩賜─日本久米島產業觀光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：淡水鬧區藥妝店火警 中山路塞翻了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分