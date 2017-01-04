淡水鬧區藥妝店火警 中山路塞翻了

2017-01-04 21:14

［記者游承霖／新北報導］新北市淡水區中山路今晚間7時許傳出火警，一處日本藥妝店4樓兒童遊戲間內的木製玩具，不明原因起火燃燒，新北消防局共派出各式消防車20輛、警義消54人前往迅速將火勢撲滅，燃燒面積約3坪，詳細起火原因仍待調查。

由於當時正值下班交通尖峰時間，大量下班車潮湧入淡水市區，屬交通幹道的中山路入轄端一度封閉，只能調撥對向一線車道供用路人行駛，導致車流一度回堵到竹圍捷運站，所幸火勢迅速撲滅，也在晚間8時55分開放雙向通車，目前正由警方疏導消化車流當中。