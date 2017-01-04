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光天化日下偷走嘉縣府大廳電視 警6小時逮人
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台籍無名男子廈門猝死 金警6小時拼湊查出身分

2017-01-04  21:08

〔記者吳正庭／金門報導〕一名陳姓台籍男子去年底在廈門街頭昏倒不治，身分未明，同行者跨海向金門警方報案，員警周逸新花了6小時「無中生有」，輾轉拚湊出亡者身分並聯絡在台親人，為民服務精神讓友人感動。

縣警局金城分局副局長許國政今天表示，周逸新能以同理心發揮鍥而不捨的精神為民服務，值得嘉許，民眾若有需要警方協助事項，可打「110」專線電話。

周逸新說，去年12月下旬，一名男子心急如焚投訴，指由金門過去的陳姓台籍男子在廈門逛街時吐血、昏倒不治，身上未帶手機、證件，雖有金門籍友人同行，因屬初識，只知死者姓陳，其它一概不知。

從警10年，前年才由台返金任職的周逸新，剛接到報案也以為是「不可能的任務」，但想起局長許慶豐再三叮嚀「同理心辦案」，加上亡者友人態度積極，決定幫忙到底。

周逸新根據陳男在金友人及釣友的拚湊，大家七嘴八舌討論，只知道陳男來自高雄大寮，連名字都說不齊全，周員數次透過警政系統比對，發現「查無此人」；經過6個多小時，周員好不容易找到一位曾幫陳男拿證件去旅行社的友人，再一次比對，才找出死者真實姓名。

陳男的友人得知警方的努力，表示肯定與感謝。

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  • 金門警員周逸新去年接到報案，以鍥而不捨的精神，花了六個多小時，把一名在廈門猝死的台籍男子身分釐清。（記者吳正庭攝）

    金門警員周逸新去年接到報案，以鍥而不捨的精神，花了六個多小時，把一名在廈門猝死的台籍男子身分釐清。（記者吳正庭攝）

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