國道四號豐原段3車連環撞 1死2傷
2017-01-04 20:43
〔記者李忠憲、張軒哲／台中報導〕台中市消防局今天晚上6點獲報，位於國道四號東向豐原區13.8K處，發生死亡車禍！33歲從事保險業的施姓男子駕駛的小客車，不明原因撞上前方的大貨車後方，車頭卡進貨車車底，後方小客車疑來不及煞車，追撞上去，施男因此受困車內。
消防隊立刻派遣大批人車前往搶救，經用破壞器材將已無生命徵象的施男拉出，連同後車受輕傷的施姓夫妻，全送往衛福部豐原醫院急救。
醫院表示，施男因傷勢嚴重，經急救後仍宣告不治；69歲朱姓男子及其64歲妻子則有胸部挫傷，傷勢較輕，意識清楚，目前住院觀察中。
大貨車駕駛陳姓男子向警方供稱，當時因下班塞車，正排隊停等下三豐路的匝道，感覺車子被撞了一下，下車查看才知道發生車禍。
國道警察隊泰安分隊指出，經酒測後，陳男及朱男均排除酒駕，事發當時，豐原區國四13.8K的豐原匝道因下班時間車流壅塞，外側車道大排長龍，一輛自小客車突然撞上前方拖板車，後方自小客車又追撞，肇事原因有待調查。
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