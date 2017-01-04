林克穎辯護律師被控涉詐欺 900萬賣陽明山違建

2017-01-04 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕曾為酒駕撞死送報生的英商林克穎辯護的律師陳達成，今（4日）又被控訴涉嫌轉賣違建，詐欺獲利550萬。

據《蘋果》報導，一名蘇姓男子表示2014年11月向陳達成購買位在陽明山的一棟平房，雙方談妥900萬元成交，蘇男先付了550萬，2015年時卻接獲陽明山管理處通知房子是違建，讓他相當錯愕。陳達成曾承諾會出面處理，卻根本沒有，房子仍遭強制拆除。

蘇男向陽管處調取資料發現，該房在2014年3月就被認定違建，9月陳建成提行政訴訟敗訴，卻在11月把房子賣給蘇男；房子被拆後，陳建成曾簽下本票承諾會歸還550萬購屋款，蘇男拿著本票向法院聲請強制執行，卻發現他名下只有9台老車，蘇男表示「這一切都顯示陳達成早就知道房子可能會被拆，卻刻意隱瞞然後把房子賣給我，根本是詐欺！」

據報導，陳達成對蘇男的指控僅表示「一切交由司法評斷。」