戶政通知要入籍才知妻子通姦生女 夫求償勝訴

高等法院今判決1名通姦生女的婦人應賠償丈夫20萬元定讞。（記者楊國文攝）

2017-01-04 20:19

〔記者楊國文／台北報導〕賴女和丈夫吳姓男子感情不睦，婚後第7年逕自離家，留下2名年幼子女不顧，不料，1年多後戶政事務所通知說賴女欲將1名初生女嬰入籍，吳男才發現妻子在外一夜情生女，怒告賴女通姦罪和求償70萬元；刑責部份，一審去年判賴女3月徒刑，民事部份，高等法院認定吳男經戶政事務所通知才得知妻子不忠，身心蒙受重大痛苦，今判賴女賠20萬元定讞。

擔任司機的吳男和妻子賴女於96年結婚，婚後育有1兒1女，兩人因時有爭吵，感情不睦，賴女一聲不響於102年12月底離家，吳男只好獨自撫養年幼子女。

賴女離家期間音訊全無，103年8、9月間，她竟在臺北市信義區某五星飯店與自稱「BENNY」的男子發生一夜情而懷孕，並於104年5月13日產下1女，並向戶政事務所辦理入籍。

同年7月，吳男經戶政事務所通知才知賴女通姦生女，向檢方控告賴女涉通姦罪，一審判她3月徒刑，得易科罰金9萬元。

民事部份，吳男痛批賴女離家後竟通姦生女，破壞其家庭圓滿，向賴女求償70萬元。賴女求情說，吳男請求賠償金額過高，她無力賠償。

高等法院認定，賴女離家後，吳男獨自撫養2名子女，賴女不僅和身份不明男子通姦生女，吳男還是經由戶政事務所通知才知此事，「其心中所受痛苦顯非筆墨所能形容」，今判賴女應賠償20萬元定讞。吳男和賴女去年11月經法院調解離婚。