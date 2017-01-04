春節後 高醫假日夜間減診並停止假日預約生產

2017-01-04 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕醫療人力也受「一例一休」影響！高醫附設醫院預計將於農曆年後停止假日預約生產等服務，且也將縮減1/3至1/4假日及夜間門診。

綜合媒體報導，高醫附設醫院院長鍾飲文表示，高醫目前一年約有150多萬人次就診，但「一例一休」造成高醫附設醫院一年的人事成本將增加8000萬元至1億元，因此已擬定將在農曆年後，停止假日預約生產等服務，且也將縮減1/3至1/4假日即夜間門診。

而高雄榮總副院長張宏泰則表示，高榮原來就無例假日與夜間的門診，且也不建議在例假日預約剖腹產，因此暫時沒有減診規劃。