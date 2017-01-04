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男陳屍松機附近排水溝旁 疑似失足滑落

2017-01-04  18:48

〔記者鄭景議／台北報導〕下午約兩點有民眾通報，在松山機場附近民族東路681號後面的排水溝上，一名年約40的中年男子陳屍，警方初步研判，該名男子是因為失足由民宅後方的二樓滑落而死。

警方表示，死者右腳踝有血跡，民宅後方的圍牆上則有滑落的腳印，因此初步研判是掉落摔死，至於男子是否因偷竊失足滑落，還待警方進一步調查。

據了解，男子身旁有一個皮包，裡面有中國籍的身份證，但疑似非他本人證件，因此詳細身份還有待進一步檢驗。

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  • 警方表示該男子疑似失足滑落。（記者鄭景議攝）

    警方表示該男子疑似失足滑落。（記者鄭景議攝）

  • 該男子雖然有證據在身上，但疑似非本人。（記者鄭景議攝）

    該男子雖然有證據在身上，但疑似非本人。（記者鄭景議攝）

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