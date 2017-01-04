太歲頭上動土！嘉縣府大廳電視遭竊

2017-01-04 18:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕竟有竊賊光天化日下到官署行竊！嘉義縣府今天發生竊案，一名竊賊在下午2點多時，到縣府大廳偷走一台20吋液晶電視螢幕，警方已調閱監視器影像，鎖定對象偵辦中。

嘉義縣府表示，最近府內一樓正進行裝修工程，進出人士較多，管理較困難；今天下午2點多，一名男子走進縣府，還與施工師傅討檳榔吃，疑似趁服務台人員離開位置時，趁機將電視螢幕偷走，縣府已向警方報案。

嘉義縣警方調閱監視器影像，發現男子騎機車到縣府行竊，已掌握對象偵辦。