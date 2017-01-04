撙節女兒喪葬費捐作善款 老父將思念化做大愛

2017-01-04 18:36

〔記者林孟婷／台南報導〕五十四年次施素心女士去年因病過世，生前交代家人喪禮一切從簡、撙節喪葬費用，並將積蓄存款捐出做公益，今日施女的父親施榮泰捐贈三百三十萬元給歸仁區公所、保西國小及兒童燙傷基金會等三單位，將對女兒的思念化做大愛。

施榮泰在家屬陪同下前往歸仁區公所致贈愛心善款。施榮泰說，女兒素心終身未嫁、生前任職於歸仁區農會，因為生病之故，在兩年前辦理退休。

家人表示，施素心很有正義感、個性隨和人緣佳，在工作上相當認真且熱心助人，生前交代家人，身故後一切殮葬事宜從簡，撙節喪葬費用以及存款積蓄將捐出作為公益。

透過市議員陳特清服務處引介之下，善款三百三十萬元各分別捐贈予歸仁區公所、歸仁保西國小以及兒童燙傷基金會等三個單位，用作於醫療、興學助學以及急難救助等用途。

施榮泰說，會將善款捐給這三個單位，是因歸仁區公所辦理弱勢關懷不遺餘力且很有績效，此外施素心是保西國小的校友，希望能夠回饋母校，至於兒童燙傷基金會則是因為八仙塵爆意外，看到許多受傷的民眾面對漫長的復健之路而心有感觸，也希望能盡一己之力提供協助。