撙節女兒喪葬費捐作善款 老父將思念化做大愛
2017-01-04 18:36
〔記者林孟婷／台南報導〕五十四年次施素心女士去年因病過世，生前交代家人喪禮一切從簡、撙節喪葬費用，並將積蓄存款捐出做公益，今日施女的父親施榮泰捐贈三百三十萬元給歸仁區公所、保西國小及兒童燙傷基金會等三單位，將對女兒的思念化做大愛。
施榮泰在家屬陪同下前往歸仁區公所致贈愛心善款。施榮泰說，女兒素心終身未嫁、生前任職於歸仁區農會，因為生病之故，在兩年前辦理退休。
家人表示，施素心很有正義感、個性隨和人緣佳，在工作上相當認真且熱心助人，生前交代家人，身故後一切殮葬事宜從簡，撙節喪葬費用以及存款積蓄將捐出作為公益。
透過市議員陳特清服務處引介之下，善款三百三十萬元各分別捐贈予歸仁區公所、歸仁保西國小以及兒童燙傷基金會等三個單位，用作於醫療、興學助學以及急難救助等用途。
施榮泰說，會將善款捐給這三個單位，是因歸仁區公所辦理弱勢關懷不遺餘力且很有績效，此外施素心是保西國小的校友，希望能夠回饋母校，至於兒童燙傷基金會則是因為八仙塵爆意外，看到許多受傷的民眾面對漫長的復健之路而心有感觸，也希望能盡一己之力提供協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 國小就教「何謂自慰」？ 專家看法分歧…
- 改造大草坪 嘉義縣民主廣場動工
- 趁一例一休漲價？政院下午宣示嚴查不當漲價
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 空運戰駒比機票貴 車手心痛買單
- 美女檢察官當拍賣官 10分鐘快速搞定
- 36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 擊敗中國棋聖 「Master」用繁體字說話了！
- NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員
- 洲際飛彈試射收尾？ 金正恩說法遭美方打臉
- 台股開盤上漲12.19點 報9285.07點
- 裘莉甩陰霾 新年滑雪享天倫
- 豬哥亮出國深造坦言恨 5度化療「我要活下去」
- 阿妹攻蛋受阻 王力宏嘆：遇到相同問題
- 小混混覺醒 吳俊男花5千萬蓋圖書館
- 消防隊接生 婦帶彌月油飯感謝
- 瓦斯熱水器一氧化碳中毒 苗縣連2年零發生
- 社論》四個字 千斤重
- 〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
- 八咘的搞怪樂園 五月天後製團隊玩創意
- 高英軒擊鼓耍帥 新戲傳承醒獅文化
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 自由限時批》超級航母「卡爾文森」號出擊，北京挫咧等！
- 推薦監委 吳澤成、田秋堇可望出線
- 花蓮縣自籌財源少 非法定社福支出遭審計檢討
- 捐款改建校舍 慈濟：會持續協助
- 檢舉達人熟法規 開單率高
- 網球》張凱貞腸胃炎不敵捷克辣妹 深圳女網無緣8強
- 網拍粉絲禮物被抓包 女偶像道歉宣布退團
- 顏炳立：今年房市不會落底、還會續盤
- 黨產會審核才能發薪？ 藍批顧立雄「說一套做一套」
- 垃圾為患 雪山不排除靜山
- 對中國強硬 川歐罕見唱同調 川普任命鷹派任貿易代表 歐巴馬籲限中資併購半導體
- 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
- 報復美韓部署薩德飛彈 中資10倍速撤離南韓
- 單一陳情系統上線 「投訴總統也可以」
- 吉爾吉斯人疑涉土耳其恐攻 當局調查
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：撙節女兒喪葬費捐作善款 老父將思念化做大愛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分