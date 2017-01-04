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毛小孩衝出害女童被撞 飼主未繫狗鍊賠5萬換撤告

2017-01-04  18:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名就讀國小三年級的女童，今年7月上課時，行經新北市鶯歌區，突然有一隻黑色土狗無預警衝出，女童嚇得跑到馬路，遭後方小客車駕駛撞傷骨折，女童父親認為事發突然，汽車駕駛閃避不及，未對駕駛提出告訴，而是歸責於土狗卓姓飼主未幫愛犬繫狗鍊，造成女兒因受到驚嚇而受傷，怒控對方涉嫌過失傷害罪。

新北地檢署開庭時，卓姓飼主供稱，因愛犬心情不太好，才沒有繫狗鍊圈住牠，限制牠的行動自由，坦承疏失。

事後雙方達成和解，卓男賠償女童父5萬元，女童父撤告，檢方因此予卓男不起訴處分。

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  • 卓姓飼主因愛犬心情不太好，而沒有繫上狗鍊圈住牠，導致國小女童受愛犬驚嚇而遭車子撞傷，事後賠償女童家人5萬元，獲不起訴處分。圖為新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

    卓姓飼主因愛犬心情不太好，而沒有繫上狗鍊圈住牠，導致國小女童受愛犬驚嚇而遭車子撞傷，事後賠償女童家人5萬元，獲不起訴處分。圖為新北地檢署偵查大樓。（記者陳慰慈攝）

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