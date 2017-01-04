英男沒錢治癌搶超商 被逮才知自己頭好壯壯…
2017-01-04 17:42
〔記者黃欣柏／台北報導〕在台逾期居留長達16年的英國籍男子伊凡斯（Evans），因沒錢治療鼻咽癌，去年9月變裝闖進台北市北投區一家超商，持殺蟲劑朝店員臉上狂噴行搶，盼自己能被關進大牢，由政府送他治療癌症，不料全案審理期間，他接受進一步檢查，才發現自己根本沒有罹癌，今他出庭坦言當時「頭腦不清楚」，也坦承所有犯行，對於法官量刑沒有意見。
今全案開庭，伊凡斯對於犯行坦承不諱，表示當時是靠接英語家教維生，時薪雖有700元但工作時數很少，收入不穩才會試圖行搶。他並強調，朝店員噴灑殺蟲劑，只是想讓其感到不適，藉此引開其注意力，「我沒有要傷害人，事前我還拿自己當試驗品（噴殺蟲劑），我知道自己做了不法的事情，是我當時頭腦不清楚。」
辯護律師也強調，伊凡斯以殺蟲劑噴臉的危險性較刀械為低，且當時他誤以為自己罹癌，其動機、目的可憫，盼能從輕量刑；至於法官問到伊凡斯事前是否有注意到殺蟲劑說明書上註明「不可直接對人噴灑」，伊凡斯僅透過翻譯表示，自己看不懂中文。
審判長庭後諭示本案今日辯論終結，訂1月25日下午宣判。
檢警調查，伊凡斯在今年9月18日凌晨著毛帽、墨鏡，拿著殺蟲劑跑進北投三合街的全家便利超商內，二話不說就朝黃姓店員臉上一陣亂噴，黃男感到臉部異常灼熱後不支倒地，一旁友人連忙跑出店外幫忙報警。
伊凡斯這時想轉身逃走，卻在店門口被黃男絆倒壓制，警方將他帶回驗出酒測值高達0.91，並發現他已逾期留台16年之久，訊後將他依強盜未遂罪嫌送辦，檢方去年10月將他起訴。
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