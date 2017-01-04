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妻嗆「不帶孩子出門」 宅男人夫被激怒痛毆妻

新北地檢署開庭時，施男坦承因一時情緒失控動手打老婆，檢方因此依家庭暴力罪將施男起訴。（記者陳慰慈攝）

2017-01-04  17:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名王姓人妻，不滿35歲的施姓丈夫總窩在家當宅男打電動，不帶小孩出門玩，為此經常跟老公吵架，今年9月，施男終於帶老婆、孩子出遊，但晚上一回到家，就頻頻抱怨：「好累！」王女氣得回嗆：「下次我自己帶孩子出去玩」。

雙方爆發激烈口角，施男動粗毆打妻子後腦勺與臉頰，並以手勒住妻子脖子，致使妻子嘴唇、右手無名指瘀青腫脹，王女憤而提告老公涉嫌家暴。

新北地檢署開庭時，施男坦承因一時情緒失控動手打老婆，檢方因此依家庭暴力罪將施男起訴。

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