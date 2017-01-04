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騷擾西門町女店長 禿頭男：要跟妳睡！

禿頭男行徑怪異。（取自臉書爆料公社）

2017-01-04  17:24

〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市西門町萬年大樓內經營手機包膜店的25歲徐姓女子，昨天下午2點多在自家店面工作時，忽然有名穿著灰色上衣、灰色長褲的禿頭凸肚男跑來跟她搭訕。

男子先是站在門口盯著徐女猛瞧，還不時在她店門口來回走動，她起先不以為意，但見男子行徑怪異，最後忍不住開口問「你到底想幹嘛？」男子卻胡亂回說「我會瘦回來」，還不停撫摸自己肚子。

徐女希望男子不要妨礙她做生意，要對方趕快回家睡覺，想不到男子居然回說「我要跟妳一起睡！」徐女忍無可忍，告訴他再不離開就要報警，男子才離去。

徐女事後將蒐證影片上傳臉書爆料公社，還說「萬年變態來了5、6趟！說要來討老婆，還說要跟我睡覺，快被嚇死！」轄區警方知悉此事，表示以後將加強到徐女店家周邊巡邏，以防有脫序行為發生。

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  • 徐女甜美陽光。（取自徐女臉書）

    徐女甜美陽光。（取自徐女臉書）

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