4都危險加給暫停發放 消防員：不如回鄉輕鬆點
2017-01-04 17:23
〔記者陳薏云／新北報導〕鑒於直轄市的消防勤務相當繁重，消防署於2015年函報行政院通過危險職務加給2年試辦，參與的新北市、台北市、桃園市、台中市的消防人員每月可獲得3千至8千多元不等加給，但因試辦期去年底期滿，目前已經暫停發放，消防署已積極爭取，程序仍卡在行政院是否核准，另也沒有法源可以依據發放，讓基層消防員相當不滿：「只試辦卻沒有法源，這是什麼國家？」
新北市一名消防員表示，直轄縣市的勤務這麼繁重，前兩年終於有筆「危險職務加成」，讓每個月能夠有些許津貼收入，但去年底試辦期滿後，因程序問題暫停發放，「這樣待在這麼辛苦的地方幹嘛？」更有主管級警消表示，傳出停發後，許多中南部北上任職的消防同仁意志消沉，直呼「還不如回鄉輕鬆點！」
臉書專頁「搶救消防員」也貼出媒體報導，表示「試辦到期，會不會續發仍有變數。真正能保障基層消防員的是：法制要健全、財源要穩定。」點出「危險職務加成」都還在試辦階段，根本沒有法源，基層警消也期盼政府能快速立法，讓「危險職務加成」常態化，不要讓辛苦弟兄們「有一餐，沒一餐。」
消防署副署長江濟人表示，當初警察相關加給也是先試辦2年後，才列入常態勤務加給表內，目前消防人員2年試辦已結束，行政院要求試辦的4都於3月底前提交檢討報告，但消防署考量同仁急切需求，將於一月底就函報完整報告給行政院，期盼能加速核准。
消防署另也建議行政院可將危險職務加成列入常態勤務加給，就不須每年等待行政院核准再發放，消防署也保證，核准後必會溯及既往，把核准前的加給一併補發。
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