| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

粗工被倒債燒炭輕生 警訪查救命

2017-01-04  17:00

〔記者何宗翰／太平報導〕台中市太平區一名66歲許姓男子因承攬小型建築工程，被業主倒債20多萬元，平時做水泥粗工的他，省吃儉用獨自在外租房子生活，身上僅有幾萬元積蓄，經不起倒債打擊，日前在租屋處燒炭自殺；許男妹妹因打電話未連繫上，轉向宏龍派出所求助，員警前往查看發現在燒炭，破窗搶救，成功挽回寶貴生命。

宏龍派出所警員前往許男租屋處，發現大門深鎖，室內煙霧瀰漫，立即打破窗戶通風，並通知消防隊前來，破門而入見到許男躺臥床上，一旁炭爐仍持續燒著，隨即將他送往中國醫藥大學急救，救回一命。

許男妹妹表示，大哥承攬工程竟被業主惡性倒債，完工後付不出款項跑路，20多萬元的債務壓得他意志消沉，電話聯絡不上就覺得不對，沒想到會輕生。太平警方呼籲，如遇困境或不愉快的事，切勿獨自面對負面情緒，自殺不能解決難題，求助才是最好的路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 許男用鍋子在屋內燒炭。（記者何宗翰翻攝）

    許男用鍋子在屋內燒炭。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燒炭自殺 輕生
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：粗工被倒債燒炭輕生 警訪查救命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.