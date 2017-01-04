粗工被倒債燒炭輕生 警訪查救命
2017-01-04 17:00
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者何宗翰／太平報導〕台中市太平區一名66歲許姓男子因承攬小型建築工程，被業主倒債20多萬元，平時做水泥粗工的他，省吃儉用獨自在外租房子生活，身上僅有幾萬元積蓄，經不起倒債打擊，日前在租屋處燒炭自殺；許男妹妹因打電話未連繫上，轉向宏龍派出所求助，員警前往查看發現在燒炭，破窗搶救，成功挽回寶貴生命。
宏龍派出所警員前往許男租屋處，發現大門深鎖，室內煙霧瀰漫，立即打破窗戶通風，並通知消防隊前來，破門而入見到許男躺臥床上，一旁炭爐仍持續燒著，隨即將他送往中國醫藥大學急救，救回一命。
許男妹妹表示，大哥承攬工程竟被業主惡性倒債，完工後付不出款項跑路，20多萬元的債務壓得他意志消沉，電話聯絡不上就覺得不對，沒想到會輕生。太平警方呼籲，如遇困境或不愉快的事，切勿獨自面對負面情緒，自殺不能解決難題，求助才是最好的路。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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