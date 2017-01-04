為省150元 嬤偷摸3顆木瓜送辦

2017-01-04 16:43

［記者陳恩惠／台北報導］北市75歲連姓阿嬤，今天上午7時到大龍市場蔬果攤，先拿了些許青菜裝進塑膠袋結帳，接著趁店家未注意，將3顆木瓜裝入店家提供的塑膠袋內，然後放進自己的手推菜籃車內企圖離開，但還是被發現，待店家看完監視器畫面後，連姓阿嬤覺得羞愧，喃喃自語：「真丟臉！」

北市重慶派出所員警巡邏據報趕往，女攤商表示，連姓阿嬤拿了木瓜沒付帳就要回家，於是上前詢問並阻止她離開，瞭解來龍去脈後，將連姓阿嬤帶回警局；嬤表示，因為貪小便宜，想省一些錢，才會趁機偷竊，警方訊後依竊盜罪嫌法辦。