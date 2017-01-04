修公墓涉違反要塞堡壘法 天主教台北教區總主教惹官司
〔記者錢利忠／台北報導〕天主教台北教區總主教洪山川，被控未經國防部許可，在屬於「大直要塞管制區」內的大直公墓中，興築數百座墳墓、大型骨灰存放所，以及祭台前廣場等多項設施；台北地檢署認定該公墓確有違反要塞堡壘地帶法規定，但公墓並非成立之初即是要塞管制區，難苛責被告能清楚所有申請程序，所以將洪山川不起訴。
檢警獲報，位於國防部大直要塞管制區內的台北教區所屬大直公墓，自91年起至105年2月間，擅自違法濫建、濫葬、興築數百座墳墓、大型骨灰存放所、祭台前廣場、廁所及大型公共樓梯等公設，洪山川身為台北教區總主教，涉違反要塞堡壘地帶法。
洪山川應訊時承認擔任總主教期間，曾在大直公墓修繕排水溝、祭台、施作排水設施及安全護欄工程，但否認違反要塞堡壘地帶法；他指稱，96年接任台北教區總主教後，每年都會看工程報表，並請承辦人要守法，任內從未收過任何罰單或警告。
洪山川指稱，8年多來他只上山5次，不了解當地狀況，他上山時沒看過有劃界線，也沒看到哨兵或警衛，公墓所做修繕，均由管理員向台北市殯葬管理處申請或致電詢問程序，他只負責簽公文，並會詢問有沒有錢及有無違法，確認這兩項沒問題即可，他相信承辦人不會違法。
大直公墓李姓管理員證稱，公墓於39年成立時，就有室外骨灰座及土葬設施，洪山川接任總主教迄今，有修繕祭台前廣場、樓梯等設施，這部分由10名公墓管委會成員開會決定，洪有交代須依法申請，他們都是透過殯葬處聯繫國防部。
負責公墓修繕的林姓承辦人則證稱，李姓管理員是現場管理人，李若認為有必要修繕會上簽呈，他們到現場查看同意後簽核，此部分程序洪山川大致知道，但不會清楚細節，公墓若須修繕等事宜，均是透過殯葬處轉會國防部。
檢方勘查台北教區墓園辦公室於102年11月5日的簽呈，內容確有手寫「11/5去電殯葬處，不用報備，可自行修繕」等字句；殯葬處函文雖稱未曾獲大直公墓向該處詢問公共設施修繕工程事項，但此部分應是林姓承辦人當時僅以電話詢問，而未留下紀錄所致。
檢方認為洪山川等人並無刻意不報備等動機，審酌公墓公設修繕工程，均經層層簽核流程，最後才送洪簽核，洪身為台北教區總主教，實難對各工程細節一一深入追究，因此難對他加以究責，考量洪並無犯意，也查無其他涉案事證，所以認定罪證不足。
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標題：修公墓涉違反要塞堡壘法 天主教台北教區總主教惹官司
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