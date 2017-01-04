| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

法院就是我家？ 遊民住進台中地院

2017-01-04  16:39

［記者楊政郡／台中報導］台中地院出現維安大漏洞！元旦連續假日後，3日上午法警到班後，發現竟有女遊民躲在第二辦公大樓「為民服務中心」內睡覺，還把食物放進該中心冰箱，準備長期居住，法警請她走還振振有詞「服務中心就是為民服務，我有居住權」，多名法警連勸帶拉才將她勸離。有法院員工說，將來假日期間辦公室被侵入開「轟趴」都有可能。

4日台中地院趕緊找鎖匠來修理「為民服務中心」的鎖頭，避免再發生類似辦公室遭侵入情事。台中地院行政庭長莊深淵表示，該院從去年底一例一休新制施行，確實停掉晚間及假日工友值班。

莊森淵說，為民服務中心不屬管制區，平常白天是民眾自由進出洽公場所，法院出入口多，該遊民可能上班期間即進入法院區，下班後辦公室唱空城，遊民才有機會侵入辦公室內，而「為民服務中心」鎖頭恰好壞掉，讓她開門進入睡覺。將來會重新規劃門禁管制措施，同時請法警加強巡邏。

台中地院發生遊民溜進大樓內，在「為民服務中心」連住多日。據悉該女遊民被發現還不想離去，口中念念有詞好像抱怨被趕走，打包物品還從冰箱內拿出她自己準備的食物才離開，可見她想把服務中心當作自己的家。

台中地院指出，第二辦公大樓夜間及假日會關下鐵捲門，往年有工友負責值日及守夜，如有遊民侵入會被發現，但一例一休後全取消，下班後無人去巡視各辦公室，遊民如果有心很容易躲藏。

就有法院員工說，辦公室在夜間及假日如空城，將來連續假日有民眾侵入開「轟趴」，都是有可能。

廣告
  • 台中地院第二辦公大樓為民服務中心，傳出假日期間遭遊民侵入睡覺。（記者楊政郡攝）

    台中地院第二辦公大樓為民服務中心，傳出假日期間遭遊民侵入睡覺。（記者楊政郡攝）

  • 台中地院趕緊找人修理鎖頭。（記者楊政郡攝）

    台中地院趕緊找人修理鎖頭。（記者楊政郡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵入住宅 法院 遊民
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：法院就是我家？ 遊民住進台中地院


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.