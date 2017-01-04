消防危險加給沒了？消防署：積極申請續辦

2017-01-04 16:21

〔記者陳薏云／新北報導〕直轄市的消防勤務相當繁重，消防署於2015年函報行政院通過「危險職務加成」2年試辦，參與的新北市、台北市、桃園市、台中市的消防人員每月皆可獲得3千至8千多元不等加給，但因試辦期滿，一度傳出加給取消傳言，引發基層不滿「 危險沒減少，薪水卻變少」，消防署副署長江濟人澄清：只是試辦期滿，已積極申請續辦！

行政院於104年6月22日核定增列消防人員危險職務加給加成，並溯自104年1月1日起試辦2年，消防人員每月可獲得3373元到8435不等的加成加給，加給預算由各縣市自行編列，原先欲在六都試辦，但高雄市及台南市因預算考量，並未參加，因此共有新北市、台北市、桃園市及台中市四都參加。

江濟人表示，由於試辦期限為去年12底，因此在上月初就召集參與試辦的4都以及高雄市、台南市開會協商，並要求發放的4都提交試辦檢討報告，預計在本月底就可將報告函報行政院，一旦中央通過，就會溯及既往發放加給。

江濟人表示，由於6都的勤務相當繁重、危險，因此本次續辦對象仍以六都為主，目前新北市、台北市、桃園市及台中市都已完成2016年「危險職務加給」編列預算，現在就只差行政院核准通過法源，即可發放，「絕對不會虧待任何在第一線奮鬥的同仁！」