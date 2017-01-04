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FB「藏頭詩」案 遠雄告林洲民 今開庭仍争論不休

2017-01-04  16:25

〔記者溫于德／台北報導〕台北市都發局長林洲民不滿遠雄巨蛋公司施工情況不佳，還對其他市府官員提告，日前在臉書以英文開頭「F、U、C、K」字句反擊，事後被遠雄提告求償200萬並登報道歉。台北地院今天下午再開，遠雄仍堅稱被罵，但林委託律師辯稱，是針對公眾事務「出於善意」的言論，並非罵人。法官最後定本月25日下午4時宣判。

全案起因於，林洲民在去年8月3日於臉書（Facebook）發文提到，「For the sake of Universal Common Knowledge」，但被趙藤雄認為是以「藏頭詩」方式怒罵「F、U、C、K」，提告求償。

遠雄律師認為，國外沒有相同的用法，且沒有正確的翻譯內容；但林洲民律師辯稱，該英文句子並非藏頭詩，也提到，會在臉書上發文，是因遠雄集團不願提出大巨蛋改善方面，儘速完成審查，又私下對相關公務員提起刑事告訴，才會發表相關言論，自認是針對公眾事務「出於善意」的言論，並非罵人。庭上仍互不相讓。

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  • 台北市都發局長林洲民當時於臉書的發文。雙方對於文末「For the sake of Universal Common Knowledge」的語意，有所爭論。（資料照，記者溫于德翻攝）

    台北市都發局長林洲民當時於臉書的發文。雙方對於文末「For the sake of Universal Common Knowledge」的語意，有所爭論。（資料照，記者溫于德翻攝）

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