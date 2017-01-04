| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

為閃小狗 廂型車撞電桿釀8傷

閃避小狗廂型車撞電桿8傷。（圖為二水消防隊提供）

2017-01-04  16:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二水鄉贊修宮的8名志工共乘一部廂型車，今天下午返寺途中，疑似因為閃避流浪狗，撞上路邊的電線桿，8乘客均為6、70歲的老人，受撕裂傷或骨折，分別送田中仁和醫院、員榮醫院和員生醫院急救，其中一名傷勢較重，人已昏迷。

這起車禍發生在下午2點半左右，含司機共8名乘客沿東閔路從田中鎮往二水鄉行駛，來到二水復興國小前時，路邊突然竄出一隻狗，駕駛為閃避狗隻緊急煞車，車子失控撞上路邊的電線桿。

二水、田中消防分隊共8台救護車將傷者送往仁和、員榮、員基、衛福部彰化醫院急救。

據現場人員表示，傷者大部分為腳部骨折，撕裂傷，其中一名老婦人昏迷，因傷勢較重轉送彰化秀傳醫院。

這群贊修宮的志工中午前往彰基探視病友，不料回程途中遇到意外。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撞電線桿 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：為閃小狗 廂型車撞電桿釀8傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.