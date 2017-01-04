為閃小狗 廂型車撞電桿釀8傷

閃避小狗廂型車撞電桿8傷。（圖為二水消防隊提供）

2017-01-04 16:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕二水鄉贊修宮的8名志工共乘一部廂型車，今天下午返寺途中，疑似因為閃避流浪狗，撞上路邊的電線桿，8乘客均為6、70歲的老人，受撕裂傷或骨折，分別送田中仁和醫院、員榮醫院和員生醫院急救，其中一名傷勢較重，人已昏迷。

這起車禍發生在下午2點半左右，含司機共8名乘客沿東閔路從田中鎮往二水鄉行駛，來到二水復興國小前時，路邊突然竄出一隻狗，駕駛為閃避狗隻緊急煞車，車子失控撞上路邊的電線桿。

二水、田中消防分隊共8台救護車將傷者送往仁和、員榮、員基、衛福部彰化醫院急救。

據現場人員表示，傷者大部分為腳部骨折，撕裂傷，其中一名老婦人昏迷，因傷勢較重轉送彰化秀傳醫院。

這群贊修宮的志工中午前往彰基探視病友，不料回程途中遇到意外。