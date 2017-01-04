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無明顯外傷 北市驚見男子陳屍排水溝旁

2017-01-04  15:39

〔記者鄭景議／台北報導〕一名年約40歲的男子，約下午2點03分時，被發現倒臥民族東路後側的排水溝旁，民眾通報119後，警消人員緊急到場，發現已死亡，身上沒有明顯外傷，目前警方鑑識人員已到場釐清死因。

據了解，該名男子為中國籍男子，死亡有可能已超過1天，通報民眾指出，該名男子鞋子脫在一旁，臉朝上，死時還帶著微笑，因沒有明顯外傷，初步判斷不像是跳樓自殺，詳細確切死因還有待警方進一步調查。

（2017-01-04 17:26更新）

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  • 一中年男子陳屍排水溝旁。（記者鄭景議攝）

    一中年男子陳屍排水溝旁。（記者鄭景議攝）

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