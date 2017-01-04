失眠男持刀闖診所搶2盒安眠藥 判3年10月
2017-01-04 15:31
〔記者張瑞楨／台中報導〕飽受失眠之苦的台中市戴姓男子，前年5月自行增加安眠藥劑量，導致醫師開給他的安眠藥不夠吃，他竟荒唐到拿水果刀闖入診所內，用刀架住女護士脖子，搶得安眠藥40錠，不到18小時，就把安眠藥全嗑光，台中高分院認為，強盜罪是7年以上重罪，戴男僅搶安眠藥，不是搶錢財、也沒有傷人，還向探頭查看異狀的醫師道歉，有可憫恕之處，輕判徒刑3年10月。
判決書指出，在便利商店打工的戴男，8年前就有失眠症狀，先後在28家診所就醫，服用醫師開的安眠藥，2015年5月15日上午10時許，他因擅自增加安眠藥劑量，醫師開的安眠藥不夠吃，他遂持水果刀戴口罩與機車安全帽，闖入他常就診的一家診所內。
戴男把水果刀架在游姓女護士脖子上，威逼「去把安眠藥拿出來」，搶得安眠藥「使蒂諾斯膜衣錠10公絲」20錠裝2盒，市價共100元，戴男得手要逃離時，醫師剛好走出診間查看異狀，他還先向醫師道歉，之後再騎機車逃逸，翌日清晨4時許，也就是他搶得安眠藥約18小時後，就把40錠安眠藥全嗑光，卻仍無法熟睡，同日上午9時許於便利商店前被警方逮捕。
戴男的律師辯護說，戴男長期服用安眠藥，衍生幻想等症狀，判斷力變差而觸法，不過，醫院鑑定卻顯示，戴男沒有心神喪失或精神耗弱症狀，且因工作表現良好，有晉升店長的機會。另外，戴男搶藥時，還會向醫師道歉，這都顯示戴男並非心神喪失，台中高分院認為戴男觸犯強盜罪，不過，他受失眠之苦，有可憫恕之處，據此輕判徒刑3年10月，可再上訴。
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