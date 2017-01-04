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現場不利逮詐騙車手 警先喬裝菜販叫賣

2017-01-04  14:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕桃園一名葉姓高職生被詐騙集團吸收，假冒地檢署專員向鄭姓婦人佯稱涉及洗錢案，須繳帳戶供查案，兩人今相約在新竹市一處市場旁面交，警方掌握情資，到面交地點卻發現人聲鼎沸不利埋伏，只好喬裝成菜販，捲褲管、穿汗衫蹲在地上擺攤，邊叫賣邊監視，趁葉男現身將他壓制逮捕。

警方指出，鄭姓婦人被詐騙集團盯上，今天上午接獲一通不明來電，對方佯稱是「地檢署李姓專員」，指她涉及洗錢案，需查扣存有11萬元的銀行帳戶，鄭婦嚇壞了，連忙和對方相約面交。

新竹市警二分局掌握情資，由偵查隊副隊長陳玉霖、分隊長姜守鼎、偵查員楊宏權前往埋伏，陳玉霖發現，現場周遭靠近傳統市場難以埋伏，他只好穿起汗衫，捲褲管喬裝成菜販高分貝叫賣，姜守鼎扮成超商顧客，楊宏權則假扮餐廳顧客3人交叉監視葉男，待他與鄭婦接觸，立刻蜂擁而上將他壓制，起獲銀行帳戶與提款卡。

葉男向警方供稱，他在中壢一間KTV遇到國中同學，經介紹進入詐騙集團擔任車手，昨是第一次接獲指示假扮地檢署專員前往取款，事成後可抽得2%詐騙金額，未料首次出師就被逮，實在很衰，警訊後依詐欺罪嫌將他送辦。

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  • 桃園一名葉姓高職生被詐騙集團吸收，假冒地檢署專員向鄭姓婦人佯稱涉及洗錢案，須繳帳戶供查案，兩人今相約在新竹市一處市場旁面交。（記者王駿杰翻攝）

    桃園一名葉姓高職生被詐騙集團吸收，假冒地檢署專員向鄭姓婦人佯稱涉及洗錢案，須繳帳戶供查案，兩人今相約在新竹市一處市場旁面交。（記者王駿杰翻攝）

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相關關鍵字： 喬裝 詐欺 詐欺罪 警察 車手
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