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醉漢攻擊救護車 救護員還原現場

受傷男子折斷後車窗雨刷。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-04  14:30

〔記者陳恩惠／台北報導〕北市1男子昨晚酒後與人吵架衝突，卻割傷自己手臂，友人報案，提醒男子疑似罹有後天免疫缺乏症候群病症，消防局不敢大意，派出高級救護隊前往，詎料，男子滿身是血衝向救護車又打又踹，還折斷後車窗雨刷，救護員見狀，立刻呼叫支援並通報轄區士林警方到場協助，終於將男子強制送醫；至於男子毀損救護車已涉嫌妨害公務罪，消防局尚未提告。

消防局第四救災救護大隊士林中隊後港分隊高級救護員李德祥說，昨天晚間7時25分據報，有男子受傷需要救護，他駕著救護車才抵達，受傷男子的友人立刻上前告知「他好像是HIV帶原」，話未說完就見男子全身是血走出來。

李員說，受傷男子直衝向救護車，當下要踹又要打救護車，為了避開男子的攻擊，他趕緊倒車，沒想到男子又衝到駕駛座開車門要打他，所幸他及時按下車門鎖男子才罷手；男子疑因醉酒又血流過多突然倒地，待救護員身著C級防護衣，和10名身著消防衣的救護員，合力以三角巾將男子約束，終於順利將他送醫救治。

警方調查，受傷男子有毒品前科，多年前疑似和人共用針頭染病，最近剛出獄返家，昨天晚間酒後與家人爭吵，氣極敗壞砸毀家中窗戶玻璃，意外割傷自己右受臂，長達5公分的傷口，疑似割傷大動脈，以致血流不止。

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  • 李德祥說，接獲疑似有HIV帶原者的救護指令後，他們會穿戴三層手套，再穿上C級防護衣進行救護。（記者陳恩惠攝）

    李德祥說，接獲疑似有HIV帶原者的救護指令後，他們會穿戴三層手套，再穿上C級防護衣進行救護。（記者陳恩惠攝）

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