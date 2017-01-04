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有沒有又手癢？ 偷車賊呆萌說「有」逮正著

2017-01-04  14:18

〔記者許國楨／台中報導〕游姓機車慣竊上週五下午才偷了一部機車代步，晚上步行路上閒晃遇到上月曾抓過他的員警，因心虛刻意閃躲被攔查，員警順口詢問游男「最近有沒有手癢又偷車？」未料游男以為偷車行為已經露餡，竟呆萌坦承說有再次作案，讓員警只是一探虛實的問話竟意外查獲機車竊案。

台中市第二分局文正派出所警員吳曲偉、楊中勝當晚巡經北區篤行路、原子街口時，發現體型壯碩的36歲游男原本徒步行走於該路段，此時有「尋車達人」稱號的吳員認出游男是轄內的機車慣竊，且上個月才因機車竊盜被他查獲。直覺事有蹊蹺攔查。

由於當天下午有民眾到所內報案機車失竊，吳員順口詢問游男：「最近有沒有手癢又偷車？」未料游男以為自己的偷車行為已經露餡，竟坦承有再次作案，隨後從側背包拿出一把聲稱是作案用的鑰匙交給吳員，並告知贓車停放地點。

吳員隨即在雙十路上查獲贓車並通知車主領回，車主表示下午剛報案完回家休息沒多久就接到警方來電，機車失而復得讓他驚喜萬分，對於這麼迅速就破案，直說警方效率真高；至於游男警訊中辯稱，因體重過重走路不便，加上工作需要才會自備鑰匙竊取機車來代步，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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  • 下午才偷車，晚上就被逮的游男。（記者許國楨翻攝）

    下午才偷車，晚上就被逮的游男。（記者許國楨翻攝）

  • 車主對於這麼迅速就找回機車，直說警方效率真高。（記者許國楨翻攝）

    車主對於這麼迅速就找回機車，直說警方效率真高。（記者許國楨翻攝）

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