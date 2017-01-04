猛力撞對向小客車 騎士酒駕亡

歐姓騎士酒駕撞上對向自小客車，送醫不治身亡。（記者王宣晴翻攝）

2017-01-04 14:05

〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午近10時，新北市五股區中興路二段發生一起死亡車禍，一名48歲的歐姓騎士沿疏洪東路三段往四號越堤道高速行駛，疑騎在槽化線上，猛力撞上對向的32歲林姓小客車駕駛，整台機車形如廢鐵，歐男當場腿部骨折，陷入昏迷，送往亞東醫院急救後宣告不治。

警方表示，歐男抽血酒測值為93mg/dl，確認酒駕，但仍會依過失致死罪嫌將林姓駕駛送辦。

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