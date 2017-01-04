| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嚴查不當漲價 行政院下午4時召開記者會（直播） 中山高南下30.8K連環車禍 貨櫃占3車道嚴重回堵 花蓮近海4.7地震！ 花蓮市震度3級
 首頁 > 社會

警民合力找到兒子認屍 冰存2月無名嬤可以回家了

2017-01-04  14:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一位車禍往生的無名老婦，因無親友出面指認，已經冰存殯儀館2個月，台南、台中警民元旦在Line群組發動尋人，24小時不到，就有里長認出是曾走失尋獲的77歲李姓失智老婦，昨夜順利找到李婦兒子認屍確認，近日可望順利為老人家辦理後事，入土為安。

警方昨夜聯絡上李婦兒子，疑似失智的李婦習慣性外出，但數日就會自行回家，擔任工程師的兒子工作忙碌，以為媽媽都有回家再外出，沒想到卻已發生意外往生，認屍時相當悲痛，也感謝所有協尋和幫助的人。

李婦去年11月在公益路過馬路時，不幸被車輛撞死，身上沒有任何證件也沒被報失蹤人口，只能以無名氏身分冰存於殯儀館，台南新化派出所警員吳孟宇從全國失蹤人口資料庫中，發現她被公告兩個月多月仍無人認領，在跨年夜感觸很深，從台中警民LINE群組發動尋人，錦平里長游金隆看到後轉傳到多個好友群組，北屯區平陽里長張連進一收到照片，一眼認出是前年尋獲走失的李婦，找出聯絡資料協尋。

發動協尋的警員吳孟宇、一眼認出李婦的北屯區平陽里張連進聽聞都感到欣慰，轉傳Line訊息的北區錦平里長游金隆也直呼土地公有保佑，能在舊曆年前助李婦找到家人入土為安。

張連進說，警方護送李婦回家，但未留下其聯絡資訊，幸好當時也曾通知社會局社工協助，社工將身分和聯絡資訊建檔，才能順利助警找到人，建議警方為民服務時，尤其是這類失智等高風險族群，也能建檔紀錄，以備助人之用。

廣告
  • 台南新化派出所警員吳孟宇是尋人高手，近7年為3百多名失蹤人口找回家。（記者蔡淑媛翻攝）

    台南新化派出所警員吳孟宇是尋人高手，近7年為3百多名失蹤人口找回家。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失智老婦 走失 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：警民合力找到兒子認屍 冰存2月無名嬤可以回家了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.