警民合力找到兒子認屍 冰存2月無名嬤可以回家了
2017-01-04 14:19
〔記者蔡淑媛／台中報導〕一位車禍往生的無名老婦，因無親友出面指認，已經冰存殯儀館2個月，台南、台中警民元旦在Line群組發動尋人，24小時不到，就有里長認出是曾走失尋獲的77歲李姓失智老婦，昨夜順利找到李婦兒子認屍確認，近日可望順利為老人家辦理後事，入土為安。
警方昨夜聯絡上李婦兒子，疑似失智的李婦習慣性外出，但數日就會自行回家，擔任工程師的兒子工作忙碌，以為媽媽都有回家再外出，沒想到卻已發生意外往生，認屍時相當悲痛，也感謝所有協尋和幫助的人。
李婦去年11月在公益路過馬路時，不幸被車輛撞死，身上沒有任何證件也沒被報失蹤人口，只能以無名氏身分冰存於殯儀館，台南新化派出所警員吳孟宇從全國失蹤人口資料庫中，發現她被公告兩個月多月仍無人認領，在跨年夜感觸很深，從台中警民LINE群組發動尋人，錦平里長游金隆看到後轉傳到多個好友群組，北屯區平陽里長張連進一收到照片，一眼認出是前年尋獲走失的李婦，找出聯絡資料協尋。
發動協尋的警員吳孟宇、一眼認出李婦的北屯區平陽里張連進聽聞都感到欣慰，轉傳Line訊息的北區錦平里長游金隆也直呼土地公有保佑，能在舊曆年前助李婦找到家人入土為安。
張連進說，警方護送李婦回家，但未留下其聯絡資訊，幸好當時也曾通知社會局社工協助，社工將身分和聯絡資訊建檔，才能順利助警找到人，建議警方為民服務時，尤其是這類失智等高風險族群，也能建檔紀錄，以備助人之用。
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