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2歲童打翻飯菜 幼保員拉傷手臂判拘

2017-01-04  13:50

〔記者張文川／台北報導〕台北市文山區某天主教會附設幼兒園45歲張姓女幼保員，前年10月因2歲女童不願吃飯、打翻飯菜、坐地哭鬧，氣得用力抓女童手臂，強行將女童移開，家長發現女童手臂多處瘀傷，怒控張女，台北地院今依成年人故意對兒童犯傷害罪，判張女拘役50日，可易科罰金5萬元。可上訴。

判決指出，前年10月15日中午，女童不肯吃飯，還打翻飯菜，坐在地板上哭鬧，掙扎不止，讓張女無法清理地板，張女動怒，用力抓握女童臂膀、強行挪位子，造成女童雙側上臂、腋下、左胸多處瘀青。

女童母親在家幫女兒洗澡時發現傷勢，拍下傷勢照片質問園方，張女立刻傳簡訊向女童母親道歉，但女童母親氣不過，堅持提告；張女偵查時即認罪，同事證稱曾提醒張女要托住小孩腋下，以免小孩受傷，檢方因而認定張女有故意成分，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴。

張女雖頻向家長道歉以請求原諒，但女童家長堅持不願和解，法官考量張女從事幼教工作20年，經驗豐富，卻以錯誤方法教育小孩，很不應該，考量她認罪也沒前科，案發後失業至今，因此仍判拘役。

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  • 2歲童打翻飯菜，幼保員拉傷手臂判拘。示意圖與本文無關。（資料照，記者陳昀攝）

    2歲童打翻飯菜，幼保員拉傷手臂判拘。示意圖與本文無關。（資料照，記者陳昀攝）

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