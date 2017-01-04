阿公、中配迷天九牌 中警破賭場逮27人

吳姓賭場負責人。（記者許國楨翻攝）

2017-01-04 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方昨循線破獲一處天九牌職業賭場，赫然發現20多名賭客中除4名中配外，還有多名60歲以上的阿伯級賭客，年紀最大的甚至已高齡80歲，他們唯恐賭資被查扣沒入趁亂「藏錢」，有賭客將錢藏入襪子內，也有上圍豐滿中配把錢藏在胸部裡最後仍一一被揪出，瘋狂程度讓警方看了不禁啼笑皆非。

台中市一名賭客日前到北區南京東路一處藏身住宅大樓地下室的天九牌職業賭場賭博，不滿短短幾天就輸了上千萬，懷疑賭場詐賭檢舉，市警局督察室立即派出靖紀小組查訪確認後，昨天深夜見賭場已開張持搜索票前往查緝，先控制把風員工防止通風報信。

只是賭場方面自監視器看到警方上門立即反鎖，警方早料到業者會來這招，立即還出動特勤中隊使用撞門器破門攻堅進入，發現約10坪的空間，儘管通風極差煙味、檳榔味瀰漫，依舊擠滿了大批賭客，見警方到來隨即四處亂竄並忙著塞藏桌上賭資，但仍一一被揪出並查扣。

警方當場逮捕58歲的吳姓賭場負責人、兩名分任把風、清帳工作的員工及27名賭客，發現賭客中除4名中配，年紀60歲以上有7人，已高齡80歲的李姓阿公表示，因迷上天九牌變化多的組合對賭才樂此不疲流連賭場。

警方同時查扣賭資48萬多元、抽頭金1.9萬元，以及天九牌、骰子、帳冊、監視器等相關證物，吳男供稱稱，去年12月中旬才開始經營，至今獲利上百萬，警方訊後將吳男等3人依賭博罪嫌送辦，每名賭客則依社維法裁罰9000元，由吳男請友人拿來40萬繳清罰金。

警方查扣賭資48萬多元、抽頭金1.9萬元，以及天九牌、骰子、帳冊、監視器等相關證物。（記者許國楨翻攝）