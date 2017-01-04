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臉書PO情敵照片還肉蒐情敵家人 男子被判違法

2017-01-04  13:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男子懷疑女友愛上黃姓人夫，竟把黃男照片PO臉書寫上「此人破壞別人家庭被抓....還不把別人老婆放回」，號召網友肉蒐，王男遭告妨害名譽，高雄地院今審結，依違反個資法判30天拘役，可易科3萬元罰金，仍可上訴。

判決書指出，王男與同居女友感情生變，女友於102年9月間搬離，王男懷疑女友移情別戀，愛上有婦之夫黃男，因而心生不滿，竟在自己的臉書上，張貼黃男的臉書英文名稱及大頭照，並留言「此人破壞別人家庭被抓到」、「還不把別人老婆放回，自己都有老婆孩子都不怕有報應」，還公佈黃妻的名字，鼓吹網傳、肉蒐。

被告否認誹謗及違反個資法，堅稱臉書留言內容都是事實，還說「我綠帽子戴很久了」，他表示臉書留言是與黃男對話，並非公開PO文，相關資料包括黃男的照片與英文名，都是黃男臉書上已公開資料，他同時懷疑留言疑被竄改，辯稱自己才是被害者。

法官認為，該篇文字設定權限為公開，不特定人均可閱覽，況且，被告與女友無婚姻關係，僅因感情糾紛，屬於私德但與公益無關，便接續在臉書帳號留言牆上張貼他人照片、英文姓名、配偶姓名及誹謗文字，非法利他人個資卻無濟於解決紛爭，致被害人名譽及社會評價受損，行為不足取，判決王男拘役30天，得易科3萬元罰金。

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  • 男子自覺被戴綠帽很久，憤PO情敵照與個資被判刑。（記者黃良傑攝）

    男子自覺被戴綠帽很久，憤PO情敵照與個資被判刑。（記者黃良傑攝）

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